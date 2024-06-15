2024 Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100790319

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 100790319 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 426,59674

Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 6.434

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100790319

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 426,59674

Başarı Sıralaması: 6.434

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 420,58652

Başarı Sıralaması: 9.66

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 383,55117

Başarı Sıralaması : 6.927

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 408,36721

Başarı Sıralaması: 8.79

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.