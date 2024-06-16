2024 Akdeniz Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100750911 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100750911 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Otomotiv Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-67 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 306,00324
Akdeniz Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 812.933
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100750911
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Otomotiv Teknolojisi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 306,00324
Başarı Sıralaması: 812.933
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-67
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 298,17775
Başarı Sıralaması: 820.55
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243.03618
Başarı Sıralaması: 876296
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67