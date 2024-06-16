2024 Akdeniz Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 100770412 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 100770412 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 155+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Doldu-163 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 255,46768

Akdeniz Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.521.798

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100770412

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 255,46768

Başarı Sıralaması: 1.521.798

Kontenjan 2022 – 2023 : 155+4+0+4+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-163

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,10212

Başarı Sıralaması: 1.510.908

Kontenjan 2022: 155+4

Yerleşen 2022: Doldu-159

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200.08772

Başarı Sıralaması: 1451955

Kontenjan 2021: 140+4

Yerleşen 2021: Doldu-144