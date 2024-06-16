2024 Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 100750744 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 100750744 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Moda Tasarımı Bölümü Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 285,39014
Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.069.616
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100750744
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Moda Tasarımı
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 285,39014
Başarı Sıralaması: 1.069.616
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,38582
Başarı Sıralaması: 1.063.884
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 221.73071
Başarı Sıralaması: 1140166
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52