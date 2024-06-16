2024 Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 100750744 Ücretsiz

100750744 | Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 100750744 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 100750744 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi   Moda Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Moda Tasarımı   Bölümü   Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 285,39014

Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.069.616

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100750744

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Moda Tasarımı

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 285,39014

Başarı Sıralaması: 1.069.616

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,38582

Başarı Sıralaması:  1.063.884

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221.73071

Başarı Sıralaması:  1140166

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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