2024 Akdeniz Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 100751336 Ücretsiz

100751336 | Akdeniz Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Akdeniz Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 100751336 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü tercih kod numarası 100751336 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi   Mobilya ve Dekorasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Mobilya ve Dekorasyon   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mobilya ve Dekorasyon   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mobilya ve Dekorasyon Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Taban Puanı: 262,72000

Akdeniz Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.403.628

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100751336

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Mobilya ve Dekorasyon

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 262,72000

Başarı Sıralaması: 1.403.628

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,83965

Başarı Sıralaması:  1.246.349

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.74459

Başarı Sıralaması:  1319794

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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