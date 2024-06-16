2024 Akdeniz Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 100751336 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü tercih kod numarası 100751336 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mobilya ve Dekorasyon Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mobilya ve Dekorasyon Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Taban Puanı: 262,72000
Akdeniz Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.403.628
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100751336
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Mobilya ve Dekorasyon
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 262,72000
Başarı Sıralaması: 1.403.628
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,83965
Başarı Sıralaması: 1.246.349
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 208.74459
Başarı Sıralaması: 1319794
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62