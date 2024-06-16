2024 Akdeniz Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100790318 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100790318 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü Finike Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 232,79638
Akdeniz Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.925.087
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100790318
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 232,79638
Başarı Sıralaması: 1.925.087
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227,98142
Başarı Sıralaması: 1.967.733
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1579841
Kontenjan 2021: 20+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-7