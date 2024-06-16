2024 Akdeniz Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100790318 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100790318 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü Finike Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Akdeniz Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 232,79638

Akdeniz Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.925.087

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100790318

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 232,79638

Başarı Sıralaması: 1.925.087

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,98142

Başarı Sıralaması: 1.967.733

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1579841

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-7