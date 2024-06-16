2024 Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Taban Puanları ( Önlisans ) 100751645 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 100751645 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Medya ve İletişim Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Medya ve İletişim Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 293,55178
Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 962.04
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100751645
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Medya ve İletişim
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 293,55178
Başarı Sıralaması: 962.04
Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 288,98317
Başarı Sıralaması: 927.119
Kontenjan 2022: 78+2
Yerleşen 2022: Doldu-80
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240.59979
Başarı Sıralaması: 904746
Kontenjan 2021: 75+2
Yerleşen 2021: Doldu-77