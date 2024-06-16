2024 Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Taban Puanları ( Önlisans ) 100751645 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 100751645 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Medya ve İletişim Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Medya ve İletişim Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 293,55178

Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 962.04

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100751645

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Medya ve İletişim

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 293,55178

Başarı Sıralaması: 962.04

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,98317

Başarı Sıralaması: 927.119

Kontenjan 2022: 78+2

Yerleşen 2022: Doldu-80

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240.59979

Başarı Sıralaması: 904746

Kontenjan 2021: 75+2

Yerleşen 2021: Doldu-77