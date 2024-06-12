2024 Akdeniz Üniversitesi MatematikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710109

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 100710109 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Matematik Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 353,18783

Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72

Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 182.455

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100710109

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 353,18783

Başarı Sıralaması: 182.455

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 72

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,18985

Başarı Sıralaması: 208.504

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 265,13486

Başarı Sıralaması : 243.432

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,50788

Başarı Sıralaması: 225

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.