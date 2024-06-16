2024 Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100751018 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100751018 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-58 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 292,23246

Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 978.861

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100751018

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 292,23246

Başarı Sıralaması: 978.861

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-58

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,13955

Başarı Sıralaması: 974.913

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233.63931

Başarı Sıralaması: 986324

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Doldu-57