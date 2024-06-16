2024 Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100751018 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100751018 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-58 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 292,23246
Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 978.861
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100751018
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 292,23246
Başarı Sıralaması: 978.861
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-58
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 285,13955
Başarı Sıralaması: 974.913
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: Doldu-57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 233.63931
Başarı Sıralaması: 986324
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Doldu-57