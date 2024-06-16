2024 Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100750929 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 100750929 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 288,63751

Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.026.097

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100750929

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 288,63751

Başarı Sıralaması: 1.026.097

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,21174

Başarı Sıralaması: 999.921

Kontenjan 2022: 78+2

Yerleşen 2022: Doldu-80

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233.45914

Başarı Sıralaması: 988542

Kontenjan 2021: 75+2

Yerleşen 2021: Doldu-77