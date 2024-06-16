2024 Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 100751733 Ücretsiz

100751733 | Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 100751733 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 100751733 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi   İkram Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İkram Hizmetleri   Bölümü   Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İkram Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İkram Hizmetleri Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 244,70621

Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.706.667

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100751733

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: İkram Hizmetleri

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 244,70621

Başarı Sıralaması: 1.706.667

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,47488

Başarı Sıralaması:  1.675.854

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1627265

Kontenjan 2021:  45+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-31

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