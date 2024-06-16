2024 Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 100751733 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 100751733 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İkram Hizmetleri Bölümü Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İkram Hizmetleri Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İkram Hizmetleri Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 244,70621
Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.706.667
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100751733
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: İkram Hizmetleri
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 244,70621
Başarı Sıralaması: 1.706.667
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,47488
Başarı Sıralaması: 1.675.854
Kontenjan 2022: 45+2
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1627265
Kontenjan 2021: 45+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-31