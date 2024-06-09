2024 Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710145

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 100710145 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 200+5+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 205 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 429,87547
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 205
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 13.084
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100710145
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 429,87547
Başarı Sıralaması: 13.084
Kontenjan 2023 – 2024 : 200+5+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 205
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 428,86893
Başarı Sıralaması: 18.728
Kontenjan 2022: 260+7
Yerleşen 2022: 267
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 373,03396
Başarı Sıralaması : 23.18
Kontenjan 2021 : 250+7
Yerleşen 2021 : 257
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 431,40881
Başarı Sıralaması: 11.7
Kontenjan 2020 : 240+6
Yerleşen 2020 : 246
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.