2024 Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710145

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 100710145 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 200+5+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 205 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 429,87547

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 205

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 13.084

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100710145

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 429,87547

Başarı Sıralaması: 13.084

Kontenjan 2023 – 2024 : 200+5+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 205

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 428,86893

Başarı Sıralaması: 18.728

Kontenjan 2022: 260+7

Yerleşen 2022: 267

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 373,03396

Başarı Sıralaması : 23.18

Kontenjan 2021 : 250+7

Yerleşen 2021 : 257

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 431,40881

Başarı Sıralaması: 11.7

Kontenjan 2020 : 240+6

Yerleşen 2020 : 246

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.