2024 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710824

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 100710824 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 210+6+0+6+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 222 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 388,07474
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 222
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 126.151
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100710824
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 388,07474
Başarı Sıralaması: 126.151
Kontenjan 2023 – 2024 : 210+6+0+6+0
Yerleşen 2023 – 2024: 222
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 384,23255
Başarı Sıralaması: 124.925
Kontenjan 2022: 210+6
Yerleşen 2022: 216
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 327,20658
Başarı Sıralaması : 120.314
Kontenjan 2021 : 200+5
Yerleşen 2021 : 205
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 380,52264
Başarı Sıralaması: 120
Kontenjan 2020 : 200+5
Yerleşen 2020 : 205
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.