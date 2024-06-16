2024 Akdeniz Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 100750232 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 100750232 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 296,44728

Akdeniz Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 925.857

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100750232

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 296,44728

Başarı Sıralaması: 925.857

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,73339

Başarı Sıralaması: 870.713

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249.5276

Başarı Sıralaması: 799410

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72