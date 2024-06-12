2024 Akdeniz Üniversitesi FizikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710084

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi Fizik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü tercih kod numarası 100710084 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Fizik Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü Taban Puanı: 307,70741
Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 27
Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü Başarı Sıralaması: 299.839
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100710084
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 307,70741
Başarı Sıralaması: 299.839
Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 289,95832
Başarı Sıralaması: 326.741
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: 26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 232,81943
Başarı Sıralaması : 360.307
Kontenjan 2021 : 25+1
Yerleşen 2021 : 26
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 268,02399
Başarı Sıralaması: 350
Kontenjan 2020 : 20+1
Yerleşen 2020 : 21
Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.