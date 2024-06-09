2024 Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100711188

Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100711188

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi   Serik İşletme Fakültesi   Ekonomi ve Finans  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü tercih kod numarası 100711188 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü , Serik İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi ve Finans  Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ekonomi ve Finans  Bölümüne 63 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü Taban Puanı: 271,88142

Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 63

Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü Başarı Sıralaması: 647.874

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100711188   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Serik İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 271,88142

Başarı Sıralaması: 647.874

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,43753

Başarı Sıralaması:  650.73

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,01627

Başarı Sıralaması:  632

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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