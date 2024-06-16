2024 Akdeniz Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 100751275 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 100751275 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Finike Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 278,56128

Akdeniz Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.164.903

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100751275

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 278,56128

Başarı Sıralaması: 1.164.903

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,50951

Başarı Sıralaması: 1.103.611

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222.57893

Başarı Sıralaması: 1128594

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62