2024 Akdeniz Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Taban Puanları ( Önlisans ) 100751584 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü tercih kod numarası 100751584 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Taban Puanı: 267,70426

Akdeniz Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.325.885

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100751584

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Coğrafi Bilgi Sistemleri

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 267,70426

Başarı Sıralaması: 1.325.885

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,15939

Başarı Sıralaması: 1.304.225

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219.50347

Başarı Sıralaması: 1170022

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67