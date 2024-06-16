2024 Akdeniz Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Taban Puanları ( Önlisans ) 100751584 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü tercih kod numarası 100751584 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Taban Puanı: 267,70426
Akdeniz Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.325.885
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100751584
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Coğrafi Bilgi Sistemleri
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 267,70426
Başarı Sıralaması: 1.325.885
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262,15939
Başarı Sıralaması: 1.304.225
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 219.50347
Başarı Sıralaması: 1170022
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67