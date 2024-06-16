2024 Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100751566 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 100751566 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 316,83689

Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 697.179

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100751566

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 316,83689

Başarı Sıralaması: 697.179

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,19011

Başarı Sıralaması: 622.079

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266.12684

Başarı Sıralaması: 617550

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82