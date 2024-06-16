2024 Akdeniz Üniversitesi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100790477 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 100790477 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 237,25594
Akdeniz Üniversitesi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.841.825
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100790477
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 237,25594
Başarı Sıralaması: 1.841.825
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230,39957
Başarı Sıralaması: 1.911.901
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1607621
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-6