2024 Akdeniz Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 100770906 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 100770906 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 251,98280

Akdeniz Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.580.683

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100770906

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Çağrı Merkezi Hizmetleri

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 251,98280

Başarı Sıralaması: 1.580.683

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,38054

Başarı Sıralaması: 1.542.621

Kontenjan 2022: 78+2

Yerleşen 2022: Doldu-80

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 195.22915

Başarı Sıralaması: 1522735

Kontenjan 2021: 75+2

Yerleşen 2021: Doldu-77