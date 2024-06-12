2024 Akdeniz Üniversitesi BiyolojiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710057

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi Biyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümü tercih kod numarası 100710057 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyoloji Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Biyoloji Bölümüne 58 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban Puanı: 305,92823

Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 58

Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 306.016

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100710057

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 305,92823

Başarı Sıralaması: 306.016

Kontenjan 2023 – 2024 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 58

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,84858

Başarı Sıralaması: 327.135

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: 57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 237,36809

Başarı Sıralaması : 341.593

Kontenjan 2021 : 55+2

Yerleşen 2021 : 57

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,21779

Başarı Sıralaması: 342

Kontenjan 2020 : 55+2

Yerleşen 2020 : 57

Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.