2024 Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 100790528 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 100790528 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Elmalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-1 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 288,55064

Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.027.206

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100790528

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 288,55064

Başarı Sıralaması: 1.027.206

Kontenjan 2022 – 2023 : 1+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,14422

Başarı Sıralaması: 901.23

Kontenjan 2022: 1+0

Yerleşen 2022: Doldu-1

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249.92275

Başarı Sıralaması: 794755

Kontenjan 2021: 1+0

Yerleşen 2021: Doldu-1