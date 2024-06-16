2024 Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 100790470 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 100790470 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Elmalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Dolmadı-47 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 311,98577
Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 747.413
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100790470
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 311,98577
Başarı Sıralaması: 747.413
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-47
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 306,57410
Başarı Sıralaması: 731.536
Kontenjan 2022: 45+2
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 251.42368
Başarı Sıralaması: 777063
Kontenjan 2021: 45+2
Yerleşen 2021: Doldu-47