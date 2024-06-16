2024 Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 100770403 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 100770403 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 272,31509

Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.255.911

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100770403

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 272,31509

Başarı Sıralaması: 1.255.911

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,86298

Başarı Sıralaması: 1.200.301

Kontenjan 2022: 78+2

Yerleşen 2022: Doldu-80

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224.67793

Başarı Sıralaması: 1100404

Kontenjan 2021: 75+2

Yerleşen 2021: Doldu-77