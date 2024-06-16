2024 Akdeniz Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 100751284 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Bahçe Tarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü tercih kod numarası 100751284 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bahçe Tarımı Bölümü Finike Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Tarımı Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bahçe Tarımı Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanı: 243,49136
Akdeniz Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.728.270
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100751284
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Bahçe Tarımı
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 243,49136
Başarı Sıralaması: 1.728.270
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245,78208
Başarı Sıralaması: 1.591.825
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: Doldu-36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 184.82788
Başarı Sıralaması: 1610415
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Doldu-36