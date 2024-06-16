2024 Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 100751654 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 100751654 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 313,29363
Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 733.774
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100751654
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 313,29363
Başarı Sıralaması: 733.774
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 312,68565
Başarı Sıralaması: 672.254
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263.1179
Başarı Sıralaması: 647333
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72