2024 Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 100751654 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 100751654 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 313,29363

Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 733.774

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100751654

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 313,29363

Başarı Sıralaması: 733.774

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,68565

Başarı Sıralaması: 672.254

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263.1179

Başarı Sıralaması: 647333

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72