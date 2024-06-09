2024 Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710048

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tercih kod numarası 100710048 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arkeoloji Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Arkeoloji Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban Puanı: 279,53518
Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64
Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 576.476
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100710048
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 279,53518
Başarı Sıralaması: 576.476
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 283,16398
Başarı Sıralaması: 535.276
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 227,13412
Başarı Sıralaması : 547.814
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248,87123
Başarı Sıralaması: 592
Kontenjan 2020 : 65+2
Yerleşen 2020 : 67
Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.