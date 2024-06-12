2024 Akdeniz Üni. Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100711019

Akdeniz Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Akdeniz Üni. Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100711019

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Akdeniz Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü tercih kod numarası 100711019 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü Taban Puanı: 289,91080

Akdeniz Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 37

Akdeniz Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 368.751

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100711019   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 289,91080

Başarı Sıralaması: 368.751

Kontenjan 2023 – 2024 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,26220

Başarı Sıralaması:  375.18

Kontenjan 2022:  35+1

Yerleşen 2022: 36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 220,84384

Başarı Sıralaması :  383.841

Kontenjan 2021 :  35+1

Yerleşen 2021 : 36

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,02410

Başarı Sıralaması:  365

Kontenjan 2020 :  35+1

Yerleşen 2020 : 36

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Akdeniz Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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