2024 Akdeniz Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100730467

Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Akdeniz Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100730467

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 100730467 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümüne 83 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 298,02699

Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 83

Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 426.574

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100730467   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 298,02699

Başarı Sıralaması: 426.574

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 83

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,84841

Başarı Sıralaması:  452.185

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 240,25794

Başarı Sıralaması :  451.626

Kontenjan 2021 :  80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,14429

Başarı Sıralaması:  360

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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