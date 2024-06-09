2024 Akdeniz Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100710833

Akdeniz Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Akdeniz Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100710833

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Akdeniz Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tercih kod numarası 100710833 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü kontenjanı 70+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban Puanı: 377,55910

Akdeniz Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72

Akdeniz Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 87.31

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100710833   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 377,55910

Başarı Sıralaması: 87.31

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 72

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 378,20852

Başarı Sıralaması:  101.389

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 328,14881

Başarı Sıralaması :  83.802

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 386,44804

Başarı Sıralaması:  56.7

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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Akdeniz Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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