2024 Akdeniz Üni. Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 100790468 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü tercih kod numarası 100790468 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanı: 248,64180

Akdeniz Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.637.871

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100790468

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 248,64180

Başarı Sıralaması: 1.637.871

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,20458

Başarı Sıralaması: 1.490.786

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203.31245

Başarı Sıralaması: 1402363

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31