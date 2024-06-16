2024 Akdeniz Üni. Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 100771031 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 100771031 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 269,12096
Akdeniz Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.304.038
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100771031
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 269,12096
Başarı Sıralaması: 1.304.038
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263,03667
Başarı Sıralaması: 1.290.101
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 214.56171
Başarı Sıralaması: 1236335
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52