2024 Akdeniz Üni. Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 100771031 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 100771031 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 269,12096

Akdeniz Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.304.038

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100771031

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 269,12096

Başarı Sıralaması: 1.304.038

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,03667

Başarı Sıralaması: 1.290.101

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214.56171

Başarı Sıralaması: 1236335

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52