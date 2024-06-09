2024 Akdeniz Üni. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100790323

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Kemer Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 100790323 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü , Kemer Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 316,06728

Akdeniz Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Akdeniz Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 310.6

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100790323

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Kemer Denizcilik Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 316,06728

Başarı Sıralaması: 310.6

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,05110

Başarı Sıralaması: 348.102

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 248,22010

Başarı Sıralaması : 393.097

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,65266

Başarı Sıralaması: 319

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Akdeniz Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.