2024 Akdeniz Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100790320

Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Akdeniz Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100790320

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 100790320 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 363,19721

Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84

Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 164.208

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100790320   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 363,19721

Başarı Sıralaması: 164.208

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 374,32514

Başarı Sıralaması:  138.106

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 326,83675

Başarı Sıralaması :  120.791

Kontenjan 2021 :  80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 397,11249

Başarı Sıralaması:  102

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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