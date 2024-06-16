2024 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Posta Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 100550164 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Posta Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ağrı ilinde bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 100550164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Posta Hizmetleri Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ağrı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Posta Hizmetleri Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Posta Hizmetleri Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 228,00411
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.016.706
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100550164
ÜNİVERSİTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
FAKÜLTE: Posta Hizmetleri
ŞEHİR: Ağrı
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 228,00411
Başarı Sıralaması: 2.016.706
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,82510
Başarı Sıralaması: 1.879.900
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1605256
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-37