2024 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 100550067 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ağrı ilinde bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 100550067 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ağrı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 332,15082

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 557.306

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100550067

ÜNİVERSİTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Ağrı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 332,15082

Başarı Sıralaması: 557.306

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,85647

Başarı Sıralaması: 527.304

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283.66712

Başarı Sıralaması: 466462

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52