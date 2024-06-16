2024 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100590081 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ağrı ilinde bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 100590081 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Doğubayazıt Ahmed-İ Hani Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ağrı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 258,62727
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.469.781
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100590081
ÜNİVERSİTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi
ŞEHİR: Ağrı
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 258,62727
Başarı Sıralaması: 1.469.781
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262,33525
Başarı Sıralaması: 1.301.417
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 201.31063
Başarı Sıralaması: 1433096
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52