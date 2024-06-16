2024 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100590081 Ücretsiz

100590081 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ağrı ilimizde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100590081 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ağrı ilinde bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 100590081 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Çocuk Gelişimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi   Bölümü   Doğubayazıt Ahmed-İ Hani Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ağrı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 258,62727

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.469.781

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100590081

ÜNİVERSİTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Ağrı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 258,62727

Başarı Sıralaması: 1.469.781

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,33525

Başarı Sıralaması:  1.301.417

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201.31063

Başarı Sıralaması:  1433096

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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