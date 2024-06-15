2024 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100510032

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ağrı ilinde bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 100510032 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ağrı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 344,95136

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 125.862

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100510032

ÜNİVERSİTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ağrı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 344,95136

Başarı Sıralaması: 125.862

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 340,32443

Başarı Sıralaması: 142.497

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 296,51393

Başarı Sıralaması : 124.589

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,70151

Başarı Sıralaması: 89.7

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.