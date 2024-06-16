2024 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 100590063 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ağrı ilinde bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü tercih kod numarası 100590063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Patnos Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ağrı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Puanı: 260,19974
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.444.063
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100590063
ÜNİVERSİTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
FAKÜLTE: Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
ŞEHİR: Ağrı
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 260,19974
Başarı Sıralaması: 1.444.063
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 253,31889
Başarı Sıralaması: 1.453.163
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 209.45547
Başarı Sıralaması: 1309247
Kontenjan 2021: 45+2
Yerleşen 2021: Doldu-47