2024 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 100590063 Ücretsiz

100590063 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ağrı ilimizde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 100590063 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ağrı ilinde bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü tercih kod numarası 100590063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sivil Savunma ve İtfaiyecilik   Bölümü   Patnos Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ağrı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Savunma ve İtfaiyecilik   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Puanı: 260,19974

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.444.063

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100590063

ÜNİVERSİTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

ŞEHİR: Ağrı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 260,19974

Başarı Sıralaması: 1.444.063

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,31889

Başarı Sıralaması:  1.453.163

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209.45547

Başarı Sıralaması:  1309247

Kontenjan 2021:  45+2

Yerleşen 2021:  Doldu-47

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