2024 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100590074

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ağrı ilimizde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100590074

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ağrı  ilinde bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Yabancı Diller Yüksekokulu   İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 100590074 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü , Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ağrı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 292,92550

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 78.179

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100590074   

ÜNİVERSİTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

FAKÜLTE: Yabancı Diller Yüksekokulu

ŞEHİR: Ağrı

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 292,92550

Başarı Sıralaması: 78.179

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,22159

Başarı Sıralaması:  64.548

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 239,82432

Başarı Sıralaması :  64.598

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,81990

Başarı Sıralaması:  50.8

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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