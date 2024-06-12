2024 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112610315

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 112610315 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 200+5+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 205 kişi yerleşmiştir.

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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 493,99636

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 205

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 22.544

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112610315

ÜNİVERSİTE: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 493,99636

Başarı Sıralaması: 22.544

Kontenjan 2023 – 2024 : 200+5+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 205

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 491,18931

Başarı Sıralaması: 23.447

Kontenjan 2022: 200+5

Yerleşen 2022: 205

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 435,99635

Başarı Sıralaması : 18.619

Kontenjan 2021 : 190+5

Yerleşen 2021 : 195

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 497,69577

Başarı Sıralaması: 17.1

Kontenjan 2020 : 190+5

Yerleşen 2020 : 195

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.