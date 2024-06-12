2024 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112610315

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 112610315 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 200+5+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 205 kişi yerleşmiştir.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 493,99636
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 205
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 22.544
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112610315
ÜNİVERSİTE: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Afyonkarahisar
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 493,99636
Başarı Sıralaması: 22.544
Kontenjan 2023 – 2024 : 200+5+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 205
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 491,18931
Başarı Sıralaması: 23.447
Kontenjan 2022: 200+5
Yerleşen 2022: 205
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 435,99635
Başarı Sıralaması : 18.619
Kontenjan 2021 : 190+5
Yerleşen 2021 : 195
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 497,69577
Başarı Sıralaması: 17.1
Kontenjan 2020 : 190+5
Yerleşen 2020 : 195
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.