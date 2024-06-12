2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100410324

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 100410324 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Veterinerlik Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 386,86325

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 82

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 127.807

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100410324

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 386,86325

Başarı Sıralaması: 127.807

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 82

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 394,60469

Başarı Sıralaması: 112.279

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 342,01595

Başarı Sıralaması : 101.414

Kontenjan 2021 : 80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 392,24590

Başarı Sıralaması: 107

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.