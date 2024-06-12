2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100410324

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 100410324 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Veterinerlik Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 386,86325
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 82
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 127.807
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100410324
ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi
ŞEHİR: Afyonkarahisar
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 386,86325
Başarı Sıralaması: 127.807
Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 82
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 394,60469
Başarı Sıralaması: 112.279
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: 82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 342,01595
Başarı Sıralaması : 101.414
Kontenjan 2021 : 80+2
Yerleşen 2021 : 82
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 392,24590
Başarı Sıralaması: 107
Kontenjan 2020 : 80+2
Yerleşen 2020 : 82
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.