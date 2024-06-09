2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100430055

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100430055

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar  ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Sosyoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü tercih kod numarası 100430055 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji  Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyoloji  Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Taban Puanı: 227,12850

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.185.058

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100430055   

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 227,12850

Başarı Sıralaması: 1.185.058

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,84137

Başarı Sıralaması:  1.189.914

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,44675

Başarı Sıralaması:  868

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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