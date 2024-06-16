2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 100490226 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 100490226 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Sandıklı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 242,46272

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.746.664

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100490226

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Turizmi İşletmeciliği

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 242,46272

Başarı Sıralaması: 1.746.664

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,64388

Başarı Sıralaması: 1.775.274

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1619714

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-8