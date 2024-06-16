2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Reklamcılık Taban Puanları ( Önlisans ) 100490189 Ücretsiz

100490189 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Reklamcılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Reklamcılık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Reklamcılık Taban Puanları ( Önlisans ) 100490189 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Reklamcılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Reklamcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Reklamcılık Bölümü tercih kod numarası 100490189 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Reklamcılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi   Reklamcılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Reklamcılık   Bölümü   Şuhut Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Reklamcılık   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Reklamcılık Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban Puanı: 231,01325

Afyon Kocatepe Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.958.860

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100490189

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Reklamcılık

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 231,01325

Başarı Sıralaması: 1.958.860

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,56476

Başarı Sıralaması:  2.096.600

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1586209

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-4

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