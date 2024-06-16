2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları ( Önlisans ) 100451948 Ücretsiz

100451948 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları ( Önlisans ) 100451948 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 100451948 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Laborant ve Veteriner Sağlık   Bölümü   Bayat Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık   Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne Dolmadı-57 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 265,58795

Afyon Kocatepe Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.358.717

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100451948

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Laborant ve Veteriner Sağlık

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 265,58795

Başarı Sıralaması: 1.358.717

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-57

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,69910

Başarı Sıralaması:  1.114.928

Kontenjan 2022:  55+2

Yerleşen 2022:  Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234.44305

Başarı Sıralaması:  976606

Kontenjan 2021:  55+2

Yerleşen 2021:  Doldu-57

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