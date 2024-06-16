2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100451348 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 100451348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Afyon Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 248,99936

Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.631.757

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100451348

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 248,99936

Başarı Sıralaması: 1.631.757

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,86222

Başarı Sıralaması: 1.515.280

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199.53683

Başarı Sıralaması: 1460387

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41