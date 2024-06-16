2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 100490227 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 100490227 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Afyon Kocatepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 242,17238
Afyon Kocatepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.751.873
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100490227
ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi
FAKÜLTE: İnternet ve Ağ Teknolojileri
ŞEHİR: Afyonkarahisar
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 242,17238
Başarı Sıralaması: 1.751.873
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227,85758
Başarı Sıralaması: 1.970.593
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1387633
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-4