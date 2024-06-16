2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 100490227 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 100490227 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 242,17238

Afyon Kocatepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.751.873

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100490227

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İnternet ve Ağ Teknolojileri

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 242,17238

Başarı Sıralaması: 1.751.873

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,85758

Başarı Sıralaması: 1.970.593

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1387633

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-4