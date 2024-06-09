2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100410836

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 100410836 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 140+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 404,02795
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 144
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 39.244
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100410836
ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Afyonkarahisar
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 404,02795
Başarı Sıralaması: 39.244
Kontenjan 2023 – 2024 : 140+4+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 144
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 404,85866
Başarı Sıralaması: 49.317
Kontenjan 2022: 140+4
Yerleşen 2022: 144
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 341,87817
Başarı Sıralaması : 59.843
Kontenjan 2021 : 140+4
Yerleşen 2021 : 144
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 410,66944
Başarı Sıralaması: 24.4
Kontenjan 2020 : 140+4
Yerleşen 2020 : 144
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.